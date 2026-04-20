В Госдуме оценили планы Орбана снять вето с кредита на 90 млрд для Украины

Блокировка европейского кредита Украине на €90 млрд продолжится и при снятии уходящим в отставку премьером Венгрии Виктором Орбаном вето. Об этом Ленте.ру заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он напомнил, что и уходящий Орбан, и победивший Петер Мадьяр заявляли, что Венгрия снимет вето, если нефтепровод «Дружба» заработает. Будапешт исходит из своих интересов, указал политик.

В то же время он заметил, что ЕС на самом деле не готов выделять кредит Киеву, хоть и говорит об обратном. Чепа заметил, что Словакия также выступает против отправки €90 млрд Украине.

«Вчера, мы знаем, в Болгарии завершились выборы, и позиция Болгарии не совсем совпадает с позицией Евросоюза по этому вопросу и по поставке энергоносителей из России. Поэтому, я думаю, что продолжение этой блокировки будет еще», — сказал Чепа.

Украина готова возобновить работу нефтепровода «Дружба» уже завтра, если Венгрия разблокирует выделение Киеву европейского кредита в €90 млрд, сообщил действующий венгерский премьер Виктор Орбан. При этом он подчеркнул, что Будапешт не снимет вето, пока не получит свою нефть. Орбана уже в следующем месяце сменит на посту «проевропейский» Петер Мадьяр — но и его, по данным СМИ, приходится уговаривать разблокировать кредит Украине.

Ранее стало известно, что Орбан не поедет на предстоящий саммит Евросоюза.