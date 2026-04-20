Россиянка попала под следствие за переводы денег экстремистской организации

В Дагестане осудят женщину за совершенный банковский перевод на счет экстремистской организации. Об этом сообщили в местной СК.

Заведено уголовное дело по по статье 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»).

«В 2026 году обвиняемая, являясь сторонником организации, признанной на территории РФ экстремистской и запрещенной, осуществила денежный перевод на банковский счет (организации)», — говорится в сообщении.

О какой именно организации идет речь в полиции не уточнили.

В феврале в Рязани арестовали бывшего главреда портала YA62.RU Александра Мойсеюка по подозрению в финансировании экстремистской организации. Жена журналиста сообщила, что тот вышел за водой и не вернулся. Позже выяснилось, что его задержали сотрудники полиции. Суд арестовал Александра на два месяца.

Позже пенсионерка из Запорожской области была приговорена к 11 годам лишения свободы по делу о государственной измене за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее жительницу Крыма осудили за финансирование ВСУ.