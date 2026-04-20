В Костроме у студентки остановилось сердце прямо на игре на волейбольном турнире

В Костроме 18- летняя студентка потеряла сознание во время волейбольного турнира

Прокуроры Костромы проводят проверку после того, как девушка внезапно потеряла сознание и не пришла в себя на местных соревнованиях по волейболу. Об этом сообщает управление ведомства по региону.

По данным kp.ru, в день инцидента в помещении было душно, но студенты все равно продолжали играть. Как рассказала одна из находившихся на соревнованиях девушек, 18-летняя участница передала мяч, затем упала на колени, после чего рухнула на пол.

«Затем девушка начала немного трястись и в итоге потеряла сознание», – рассказала очевидица.

В этот момент голова девушки якобы начала синеть. Спасти пострадавшую не удалось.

Прокуратура проверит, исполнялось ли законодательство об охране жизни и здоровье студентов. Помимо этого, специалисты выяснят, оказали ли медики всю необходимую помощь студенте после потери сознания. При необходимости сотрудники ведомства примут все необходимые меры.

