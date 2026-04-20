Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Землетрясение и цунами в ЯпонииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Костроме у студентки остановилось сердце прямо на игре на волейбольном турнире

В Костроме 18- летняя студентка потеряла сознание во время волейбольного турнира
РИА Новости

Прокуроры Костромы проводят проверку после того, как девушка внезапно потеряла сознание и не пришла в себя на местных соревнованиях по волейболу. Об этом сообщает управление ведомства по региону.

По данным kp.ru, в день инцидента в помещении было душно, но студенты все равно продолжали играть. Как рассказала одна из находившихся на соревнованиях девушек, 18-летняя участница передала мяч, затем упала на колени, после чего рухнула на пол.

«Затем девушка начала немного трястись и в итоге потеряла сознание», – рассказала очевидица.

В этот момент голова девушки якобы начала синеть. Спасти пострадавшую не удалось.

Прокуратура проверит, исполнялось ли законодательство об охране жизни и здоровье студентов. Помимо этого, специалисты выяснят, оказали ли медики всю необходимую помощь студенте после потери сознания. При необходимости сотрудники ведомства примут все необходимые меры.

Ранее на Урале сердце младенца внезапно остановилось после кормления.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
