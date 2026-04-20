В Японии для почти 200 тысяч жителей объявили эвакуацию из-за землетрясения

Kyodo: эвакуация объявлена для 180 тысяч человек в Японии из-за землетрясения

В Японии для 180 тысяч человек объявили эвакуацию из-за землетрясения. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на управление пожарной охраны.

Так, в префектурах Хоккайдо, Аомори, Иватэ, Мияги и Фукусима эвакуация объявлена для 182 тысяч человек из-за землетрясения магнитудой 7,7.

До этого сообщалось, что эвакуация объявлена для 156 жителей указанных префектур.

Землетрясение произошло в префектуре Аомори, расположенной на северной окраине острова Хонсю. Жителей восточного побережья севера Японии предупредили о возможном цунами.

На атомной электростанции «Онагава» в префектуре Мияги проводится проверка на наличие возможных отклонений. На АЭС «Фукусима-1» идет проверка на предмет возможных новых аномалий. Аналогичная проверка осуществляется и на АЭС «Фукусима-2». Также проверяется АЭС «Хигасидори» в префектуре Аомори.

Ранее японское метеоуправление понизило уровень опасности цунами после землетрясения.