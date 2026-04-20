«Чудом остался жив»: российский дрон ранил советника министра обороны Украины

Советник министра обороны Украины Бескрестнов получил ранение от удара «Герани»
Telegram-канал Сергій FLASH

Российский дрон-камикадзе «Герань» ранил советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова с позывным «Флеш». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Меня задело, но главное — я чудом остался жив», — написал он, опубликовав фотографию из больницы.

В первые месяцы специальной военной операции Бескрестнов участвовал в боевых действиях в Киевской области, после чего консультировал и обучал украинских военнослужащих в сфере радиоэлектронной борьбы и БПЛА. В январе 2026 года он стал внештатным советником министра обороны Украины.

19 апреля главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал, что страна продолжает «соревноваться» с Россией по трем направлениям: качество и численность подразделений войск беспилотных систем, технологии и экономические возможности.

По его словам, сейчас у Украины есть прогресс в разработке разведывательных и ударных БПЛА, FPV-дронов, беспилотников на радиоуправлении и оптоволокне, БПЛА-перехватчиков и наземных роботизированных комплексов. Однако Киев испытывает и проблемы в сфере закупок, нормативной и финансовой поддержки R&D-мастерских, отметил Сырский.

В прошлом году портал Military Watch Magazine сообщил, что беспилотники-камикадзе российского производства «Герань» прошли значительное обновление, что существенно расширило их боевые возможности. После модернизации дроны стали способны воздействовать на быстро движущиеся цели вблизи линии соприкосновения, а также проявляют все больший потенциал в качестве поддержки с воздуха для сухопутных войск.

Ранее в США заявили о неспособности Запада противостоять российским беспилотникам.

 
