Стал известен диагноз чемпиона НХЛ после травмы в матче Кубка Гагарина

Нападающий клуба «Салават Юлаев» Евгений Кузнецов Telegram-канале рассказал, как ему, помимо сотрясения мозга в матче против ярославского «Локомотива», диагностировали двустороннюю пневмонию.

«Я поехал с сотрясением в больницу, хотел играть следующий матч. Попросил меня особо сильно не смотреть, просто сделать справку, написать, что я здоров, чтобы мог играть. Предложили мне хотя бы КТ легких сделать. Сделали все, врач потом ко мне возвращается, говорит: «У тебя двусторонняя пневмония». Я думаю, нормально приехал, подписался на пневмонию», — рассказал Кузнецов.

12 апреля прошла встреча «Салават Юлаевв» с «Локомотивом». В первом периоде после силового приема форварда «Локомотива» Александра Полунина Кузнецов не смог самостоятельно подняться со льда и был вынужден покинуть площадку на носилках. Матч он досрочно завершил, а его команда уступила со счетом 2:3.

В прошедшем сезоне 33-летний Кузнецов выступал в Континентальной хоккейной лиге за петербургский СКА. Из-за травм хоккеист сыграл всего 39 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков. До перехода в СКА Кузнецов десять лет играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он выступал за «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролину Харрикейнс». Вместе с «Вашингтоном» в 2018-м форвард стал обладателем Кубка Стэнли.

