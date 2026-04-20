Стало известно, способно ли одиночество вызвать деменцию

Conversation: одиночество ухудшает память, но не вызывает деменцию
Одиночество может негативно влиять на память, однако не увеличивает риск развития деменции напрямую. К такому выводу пришла международная команда исследователей. Об этом сообщает портал The Conversation.

Деменция — это общее название группы заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, которые сопровождаются выраженной потерей памяти, нарушением мышления и утратой самостоятельности. В то же время когнитивное снижение может происходить без перехода в деменцию.

Авторы проанализировали данные более чем 10 тыс. человек в возрасте от 65 до 94 лет. Все участники на момент начала наблюдения были здоровы, не имели деменции и сохраняли самостоятельность. За ними наблюдали в течение шести лет, оценивая изменения памяти и уровень одиночества.

Результаты показали, что чувство одиночества связано с ухудшением памяти, однако не приводит к развитию деменции. Ученые подчеркивают, что это принципиально разные явления.

Одиночество редко действует изолированно. У многих участников также наблюдались сопутствующие факторы — диабет, гипертония, депрессия и низкая физическая активность, которые сами по себе влияют на работу мозга. Кроме того, одиночество оказалось субъективным состоянием: оно не всегда связано с количеством социальных контактов, а скорее с ощущением близости и поддержки.

Ученые считают, что оценка уровня социальной изоляции может стать полезной частью профилактики когнитивных нарушений. При этом есть и позитивный вывод: память может улучшаться при снижении уровня одиночества, а активная социальная жизнь в целом поддерживает когнитивные функции.

По мнению исследователей, одиночество само по себе вряд ли является решающим фактором в развитии деменции, однако остается важным элементом общего психического и когнитивного здоровья.

