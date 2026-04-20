Биолог предупредил россиян о смертельно опасных комарах в бочках на даче

В бочке из-под воды на даче могут завестись опасные комары, которые переносят смертельно опасную лихорадку Западного Нила. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил заведующий кафедрой общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, профессор Михаил Гордеев.

«В бочках могут размножаться комары всех трех основных родов (малярийные, лесные и городские), но больше всего бочки предпочитают так называемые городские комары. В нашей зоне [ЦФО] комары не распространяют смертельных заболеваний, но могут посредством укусов передавать человеку дирофиляриоз (в Подмосковье, к примеру, очаг дирофиляриоза есть). Дирофилярии — паразитические черви, которые у людей часто локализуются под кожей рядом с глазами или в глазах, вызывая зуд, уплотнения и ощущение движения. Требуют хирургического удаления», — отметил он.

Гордеев подчеркнул, что очаги заболевания лихорадкой имеются в Волгоградской и Астраханской областях. По его словам, случаи заражения лихорадкой Западного Нила — редкие.

«Кроме того, комары могут быть переносчиками лихорадки Западного Нила — острого вирусного заболевания, которое проявляется высокой температурой, головной болью, сыпью и поражением центральной нервной системы. Природные очаги этого заболевания, распространяемого перелетными птицами, имеются в Волгоградской и Астраханской областях. Случаи заражения дирофиляриозом или лихорадкой Западного Нила достаточно редкие, но о такой возможности надо знать. Чтобы предотвратить размножения комаров на даче, можно проводить обработку воды в бочках ларвицидными препаратами – специализированными препаратами бактериальной природы для уничтожения личинок насекомых (комаров, мух) в местах их размножения. Они безвредны для человека, животных и растений, но в кишечнике насекомого разлагаются на токсичные для насекомого фрагменты, и личинки погибают. Однако такую обработку необходимо повторять ее каждые 10 дней. Гораздо более простой и вполне надежный способ - плотно закрывать бочки крышками или полиэтиленовой пленкой», — заключил он.

