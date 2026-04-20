Опасное вещество нашли в твороге от двух белорусских производителей

Россельхознадзор выявил токсичное вещество в твороге «Савушкин продукт»
4_mai/Shutterstock/FOTODOM

В твороге белорусских предприятий «Савушкин продукт» и «Смолевичи молоко» обнаружили токсичное вещество альбендазол сульфон. Об этом сообщил Россельхознадзор, передает ТАСС.

Результаты были подтверждены в ходе мониторинговых исследований молочной продукции, поступающей на российский рынок из Белоруссии.

По всем выявленным случаям в адрес ветеринарной службы республики направлены уведомления о принятии необходимых мер по недопущению подобных нарушений, отметили в ведомстве.

Альбендазол сульфон — это вторичный метаболит противогельминтного препарата альбендазола, который может сохраняться в молоке, поэтому запрещено его использование в пищу в течение определенного срока после дегельминтизации животного.

Попадание этого вещества в организм с пищей может вызвать аллергические реакции, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, негативно повлиять на состав крови при регулярном употреблении.

До этого сообщалось, что Роспотребнадзор принимает меры в связи с появлением на маркетплейсах крема французского бренда La Roche Posay, в составе которого предположительно есть бензол.

Ранее врач предупредил об опасности шпината.

 
