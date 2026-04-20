В МИД РФ заявили о приверженности России пониманиям, достигнутым на Аляске

Москва до сих пор остается привержена тем пониманиям, которые были достигнуты на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов, выступая на Всероссийском муниципальном форуме, передает РИА Новости.

«Россия по-прежнему остается приверженной пониманиям, достигнутым на высшем уровне в ходе российско-американского саммита на Аляске», — сказал он.

В августе прошлого года Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Главы государств обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и в сфере безопасности.

