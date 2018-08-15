Госдеп прокомментировал предстоящий саммит по Сирии

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что планирующийся в Анкаре четырехсторонний саммит России, Турции, Франции и Германии не сможет заменить женевский процесс под эгидой ООН.

По ее словам, США рассматривают женевский процесс как «единственный жизнеспособный путь» к долговременному политическому решению ситуации в Сирии.

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Она также добавила, что не может подтвердить участие США в данном саммите.

Науэрт подчеркнула, что США поддерживают усилия ООН по урегулированию ситуации в Сирии.

Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев рассказал о предстоящем саммите России с ФРГ, Францией и Турцией.

По его словам, данный саммит должен состоятся в сентябре.