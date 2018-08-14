Песков назвал темы переговоров Путина и Меркель

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время личной встречи обсудят ряд вопросов, включая ситуацию в Сирии и на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Песков отметил, что после переговоров лидеры стран сделают публичное заявление. Также он рассказал, что Меркель и Путин «сверят часы» по важнейшим мировым проблемам.

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«Это, конечно, и международный круг вопросов — это и Украина, это и Сирия, это и рестрикции, с которыми так или иначе сталкиваются сейчас многие страны, и с последствиями этих рестрикций», — сказал Песков.

Под «рестрикциями» пресс-секретарь имел в виду санкции, которые вводят Соединенные Штаты.

Ранее Песков подтвердил, что Путин и Меркель встретятся в субботу, 18 августа.