ФБР заподозрило Россию в причастности к беспорядкам в Шарлотсвилле

Американский конгрессмен-республиканец Том Гарретт заявил, что глава ФБР Кристофер Рэй связал крупные протесты ультраправых и беспорядки в городе Шарлотсвилле с «российским вмешательством» в дела США. Об этом сообщает телеканал CNN.

Гарретт рассказал, что несколько месяцев назад он присутствовал на закрытом брифинге спецслужб, посвященном Шарлотсвиллу, и спросил, были ли связаны события в городе с предполагаемым вмешательством России. По словам депутата, Рэй ответил на этот вопрос утвердительно.

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Конгрессмен также добавил, что данная информация не была засекречена.

Ранее стало известно, что расследующий российское дело прокурор Роберт Мюллер намерен допросить посредника между экс-советником президента США Роджером Стоуном и основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.