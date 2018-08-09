Глава МИД Британии напомнил о неизбежности расплаты за использование химоружия

Глава британского внешнеполитического ведомства Джереми Хант на фоне данных о новых антироссийских санкциях со стороны США из-за дела Скрипалей заявил о неизбежности расплаты за применение химоружия. Об этом министр написал на своей странице в твиттере.

Хант поблагодарил американскую сторону за поддержку позиции Великобритании в ситуации с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Министр подчеркнул, что химическое и биологическое оружие не должно стать «новой и ужасающей нормой XXI века».

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«…такие страны, как Россия, которые используют или поощряют их использование, должны знать, что за это придется расплачиваться», — написал Хант.

Ранее сообщалось, что Великобритания приветствует новые санкции США против России в связи с инцидентом в Солсбери.