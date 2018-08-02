Захарова опровергла информацию о пытках российских журналистов в ЦАР перед убийством

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что во время первичного осмотра убитых в Центральноафриканской республике (ЦАР) российских журналистов на их телах не были найдены следы пыток. Об этом сообщает РИА «Новости».

31 июля стало известно, что в ЦАР погибли журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.

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«По данным, полученным от сотрудников посольства России в ЦАР, при первичном осмотре тел местные врачи не обнаружили следов пыток», — заявила Захарова.

Она уточнила, что на телах были обнаружены следы от огнестрельных ранений.

Ранее в СМИ сообщили, что российские журналисты, которые были убиты в Центральноафриканской республике, перед гибелью были похищены повстанцами.