В Совфеде оценили планы Порошенко предъявить России иск

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала планы президента Украины Петра Порошенко выдвинуть против России иск за «нанесенный ущерб в Донбассе», сообщает RT.

«Причиненный народу Донбасса ущерб вследствие гражданской войны, развязанной режимом Порошенко, подлежит несомненному возмещению»,— сказала она.

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По ее словам, Порошенко, прежде чем ставить подобный вопрос по отношению к России, которая не является стороной конфликта, должен глубоко задуматься… Ему также не стоит забывать о том, что был причинен материальный вред крымчанам из-за многочисленных блокад — энергетических, водных, продовольственных. Это будет отдельный разговор», — заявила Ковитиди.

Она также выразила надежду на заседание военного трибунала, «на котором будут рассмотрены преступления, совершенные украинским лидером».

Ранее президент Украины Петр Порошенко попросил создать межведомственный орган для подготовки консолидированного иска к России.