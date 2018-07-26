Эрдоган: сотрудничество Турции и России «вызывает у некоторых чувство ревности»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сотрудничество турецкой и российской сторон «вызывает у некоторых чувство ревности», передает Anadolu.

«Всестороннее сотрудничество между Россией и Турцией вызывает у некоторых чувство ревности», — сказал он после встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС.

Ранее Владимир Путин заявил, что взаимодействие России и Турции, в том числе по Сирии и в экономике, переживает подъем.