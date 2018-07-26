В Крыму назвали декларацию США по полуострову «надоевшей манипуляцией»

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара дал комментарий в связи с опубликованной в США декларацией о статусе полуострова. Об этом сообщает RT.

По словам Ганжары, жители Крыма сделали «осознанный» выбор четыре года назад.

«И, конечно, эти манипуляции, которые мы постоянно слышим относительно принадлежности полуострова, на самом деле уже надоели. Подобная риторика звучит не первый год, но при этом Крым окончательно интегрирован в состав Российской Федерации», — заявил Ганжара.

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Он подчеркнул разницу между декларациями и официальными заявлениями, а также отметил, что крымский вопрос «в принципе» уже не звучит.

Ранее Госдеп США опубликовал Крымскую декларацию, согласно которой Соединенные Штаты не признают Крым частью России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.