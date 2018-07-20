Опрос: большинству американцев не понравилось поведение Трампа в Хельсинки

Большинство американцев не одобряют поведение президента США Дональда Трампа на саммите в Хельсинки с президентом России Владимиром Путиным. Такие результаты следуют из опроса, проведенного CBS News после встречи двух лидеров в Финляндии.

В США 55% граждан не одобряют то, как Трамп вел себя на встрече с Путиным. Только треть (32%) респондентов с ними не согласны и выразили одобрение действиями американского президента на саммите в Хельсинки. Еще 14% американцев затруднились ответить, показывает опрос CBS News.

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Помимо этого, большинство граждан США (70%) верят американской разведке и их выводам о том, что Россия вмешивалась в избирательный процесс в США в 2016 году. Еще 24% респондентов не верят во вмешательство России.

46% американцев считают, что Трамп «слишком дружелюбен» по отношению к Москве. Наоборот, слишком враждебным Трампа представляют 6% граждан. Еще 41% высказался за то, что президент США справедлив к России.

Ранее Трамп рассказал, что может поссорить его с Путиным.

Россия отрицает обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США.