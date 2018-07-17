Зарубежные СМИ рассказали о доминировании Путина на встрече с Трампом

Президент США Дональд Трамп после унижения Европы уступил президенту России Владимиру Путину, пишет испанская газета El Mundo о прошедшем в Хельсинки саммите.

Cаммит был «победой Кремля» только потому, что он произошел, продолжает испанская газета.

Путин даже нашел творческий способ избавиться от необходимости сделать первый ход по Сирии, пишет El Mundo. Отвечая на вопрос журналиста о том, что в сирийском вопросе в настоящее время мяч на стороне России, Путин подарил Трампу настоящий мяч, сказав ему «теперь мяч на вашей стороне».

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Канадская газета The Globe and Mail описывает «дезориентирующую сцену» саммита США и России: президент Дональд Трамп, стоя рядом с президентом России Владимиром Путиным, отказывался верить на слово спецслужбам своей страны.

В один из определяющих на сегодняшний день моментов своего президентства Трамп принял отрицание Путина того, что Россия вмешалась в выборы в США в 2016 году, хотя американские спецслужбы сделали противоположный вывод, добавляет издание.

Французская Le Monde написала, что Владимир Путин доминировал в хельсинкском матче против Дональда Трампа. А совместную пресс-конференцию Трампа и Путина по итогам встречи тет-а-тет назвала «очень дружеской».

Le Monde отмечает, что Владимир Путин был первым, кто затронул, пожалуй, самую деликатную тему между Москвой и Вашингтоном — это приписываемое России вмешательство в президентские выборы в 2016 году в США. И добавляет, что российский президент хладнокровно отрицал обвинения, прежде чем предложить в этом вопросе сотрудничество с США.

Расследование о предполагаемом факте вмешательства России в выборы в США в 2016 году ведется офисом спецпрокурора Роберта Мюллера. Россия отрицает вмешательство в американские президентские выборы и сговор Москвы с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.