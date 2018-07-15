Немцы рассказали о симпатиях к Владимиру Путину

Немцы считают действия американского лидера Дональда Трампа опаснее, чем действия его российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщает Handelsblatt.

Как отмечается, соответствующий опрос провел институт исследования общественного мнения YouGov. Согласно полученным результатам, 64% респондентов полагают, что политика Трампа угрожает сохранению мира. 16% опрошенных связывают эту угрозу с действиями российского лидера.

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По данным газеты, отношение к Путину в Германии лучше, чем к его американскому коллеге: жители страны симпатизируют президенту России (36%), считают его компетентным (56%) и влиятельным (43%).

Ранее немецкая журналистка Катрин Шпёрр призвала Германию прекратить представлять Россию страной с низким уровнем морали.