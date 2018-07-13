Песков: слово «торг» неуместно по отношению к саммиту Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона рассчитывает на проявление зачатков политической воли с целью нормализации отношений между США и Россией во время встречи лидеров двух стран, передает RT.

«Нет, слово «торг» здесь абсолютно не уместно, здесь, скорее, речь пойдет о сопоставлении позиций, о разъяснении позиций друг другу, чтобы подтвердить или развеять опасения друг друга по ряду вопросов. Вы знаете, что отношения находятся в плачевном состоянии, и вы знаете, что Россия не была инициатором вот такого обрушения всего комплекса наших отношений. Мы надеемся, что хоть какие-то зачатки политической воли для выхода на нормализацию отношении будут проявлены», — сказал Песков.

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Он также отметил, что Россия «не была инициатором вот такого обрушения всего комплекса наших отношений».

Ранее Песков заявил об отсутствии у российской стороны «розовых очков» относительно позиции президента США Дональда Трампа по Крыму.