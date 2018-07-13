Спецпредставитель президента назвал еще одну тему саммита Путина и Трампа

Главы России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, во время личной встречи в Хельсинки могут обсудить тему урегулирования конфликта в Афганистане. Об этом в интервью «Известиям» сказал Замир Кабулов, специальный представитель президента России по Афганистану.

Каублов отметил, что у Путина данная тема «обозначена» в записях ко встрече с американским президентом.

Реклама

«Если Трамп проявит заинтересованность, думаю, Путин будет готов обсудить эту тему», — сказал Кабулов.

При этом он не стал оценивать вероятность такой ситуации, добавив, что об этом «сложно судить». По его словам, решение о проведении переговоров на тему Афганистана в большей степени зависит от американской стороны.

Встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля.

Ранее агентство Reuters сообщало, что после года разочарований в США ожидают пересмотра стратегии в Афганистане.