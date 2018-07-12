МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Греции
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высылка российских дипломатов из Греции не вносит позитива в двусторонние отношения. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Такие вещи, как высылки дипломатов, имеют зеркальные последствия», — сказала Захарова.
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По ее словам, высылка российских дипломатов из Греции не вносит дополнительного позитива в отношения Москвы и Афин.
Она также добавила, что двусторонние отношения «имеют свою собственную ценность».
Ранее сообщалось, что в Совфеде дали прогноз о последствиях для международных отношений высылки из Греции российских дипломатов.