Песков рассказал о тенденциях в отношении России к НАТО

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал об отношении российской стороны к НАТО, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, он уже давал ответ на вопрос об отношении России к альянсу. Как отмечается, тогда пресс-секретарь назвал блок продуктом холодной войны, которой появился во имя конфронтации.

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«Поверьте мне, за ночь наше отношение к Североатлантическому альянсу не поменялось, и каких-либо тенденций к изменению здесь нет и быть не может», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что МИД России назвал НАТО «бесполезным военным блоком».