Британия решила не вводить новые антироссийские санкции из-за инцидента в Эймсбери

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Министр внутренних дел Соединенного Королевства Саджид Джавид заявил, что британская сторона не намерена вводить новые санкции против России после инцидента с отравлением двух человек нервно-паралитическим веществом, которое произошло в городе Эймсбери. Об этом министр сказал телеканалу Sky News.

По словам Джавида, британская сторона не хочет делать поспешных выводов после произошедшего.

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«В настоящее время таких планов [по введению антироссийских санкций] нет», — заметил Джавид.

Ранее Канада предложила Британии помощь в расследовании инцидента с «Новичком» в Эймсбери.