В Госдепе отвергли обвинения в «гангстерской» риторике в отношении КНДР

Государственный секретарь США Майк Помпео не считает, что Соединенные Штаты проводят переговоры с КНДР в «гангстерском настрое», как о них отзываются представители Северной Кореи. Об этом сообщает телеканал CNN.

Ранее в Пхеньяне назвали «досадными» переговоры с Помпео 6 и 7 июля, которые были посвящены денуклеаризации Корейского полуострова. Впоследствии северокорейские власти пригрозили свернуть программу по ядерному разоружению региона.

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В одном из заявлений представители КНДР отметили, что США в «гангстерском настрое» ведут переговоры по денуклеаризации.

«Если мы выдвигаем гангстерские требования, то весь мир — бандит», — прокомментировал данное заявление Помпео.

Также он в очередной раз подчеркнул, что прошедшие переговоры были продуктивными, подробными и предметными.