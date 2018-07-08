Помпео: КНДР подтвердила приверженность полной денуклеаризации

Госсекретарь США Майк Помпео по итогам визита в Северную Корею заявил, что власти КНДР подтвердили приверженность завершению денуклеаризации. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, об этом он сказал в ходе встречи с министром иностранных дел Японии Таро Коно и его южнокорейской коллегой Кан Ген Хва.

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Как отмечается, Помпео также подчеркнул, что Северная Корея подтвердила свое намерение уничтожить полигон для испытаний ракетных двигателей.

Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что денуклеаризация Корейского полуострова может быть только абсолютной.

По его словам, данной позиции также привержены США и Южная Корея.