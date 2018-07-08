NBC: Помпео не привез Ким Чен Ыну диск с песней Элтона Джона

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Северную Корею не передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну диск британского певца Элтона Джона с песней Rocket Man («Человек-ракета»). Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, Помпео доставил Ким Чен Ыну только письмо от президента США Дональда Трампа.

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Как отмечается, официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт подтвердила эту информацию, заявив, что Помпео передал Ким Чен Ыну только письмо от Трампа.

Ранее СМИ сообщили, что Помпео привез в подарок Ким Чен Ыну диск британского певца Элтона Джона с песней Rocket Man («Человек-ракета»).

Как отмечалось, данный диск Ким Чен Ыну якобы передал Трамп.