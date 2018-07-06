Лавров: страны «пятерки» считают политизированным выход США из сделки по Ирану

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия, Франция, ФРГ, Китай и Великобритания согласны с тем, что выход США из ядерной сделки по Ирану имел политические причины, передает РИА «Новости».

«Все согласились в очередной раз, что этот шаг Вашингтона не был продиктован никакими конкретными обстоятельствами, кроме как желанием вновь политизировать этот процесс, ситуацию вокруг Ирана в целом и выдвигать новые условия Ирану, которые не имеют никакое отношение к проблемам, существовавшим вокруг ядерной программы Ирана», — сказал Лавров.

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Он также подчеркнул, что решение, которое ставит под угрозу договоренность, обеспечивающую режим нераспространения, является неосмотрительным и рискованным.

Ранее сообщалось, что участники встречи в Вене подтвердили приверженность иранской ядерной сделке.