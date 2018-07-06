Трамп рассчитывает на «прекрасную» встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил в преддверии встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, что «все будет прекрасно», передает РИА «Новости».

Об этом он сказал в ходе своего выступления в Монтане.

«Я скоро встречаюсь с Путиным. И мы все сделаем прекрасно… Эти глупые люди, как им еще объяснить, хорошие отношения Россией, с Китаем, с любой другой страной — это хорошая вещь, а не плохая», — заявил он.

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Ранее в администрации США сообщили, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа может привести к «конкретным договоренностям».

5 июля посол США в России Джон Хантсман заявил, что Путин и Трамп проведут встречу один на один в Хельсинки.