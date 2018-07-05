Источник: Махмуда Аббаса снова госпитализировали

Палестинский президент Махмуд Аббас был госпитализирован с целью проведения медицинского обследования. Об этом сообщает i24NEWS со ссылкой на источники.

Как отмечается, президента доставили в больницу в городе Рамалла для проведения медицинских обследований.

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По имеющимся данным, из-за своего нестабильного состояния Аббас не приедет на финальный матч Чемпионата мира по футболу в России.

Ранее сообщалось, что Аббаса выписали из больницы. Аббас проходил лечение от воспаления легких, которое было диагностировано у 83-летнего президента после операции на ухе.