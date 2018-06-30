Матвиенко связала изменение мандата ОЗХО с попыткой ослабить СБ ООН

Валентина Матвиенко Wikimedia Commons

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что изменении мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) является попыткой ослабить Совбез ООН. Об этом она сказала в программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым, передает РИА «Новости».

«Сам по себе факт [изменения мандата ОЗХО] беспрецедентный. Это ведь экспертная техническая организация, но ее наделили полномочиями практически прокурорскими, а по сути, это попытка ослабить Совбез ООН, изъяв у него эту функцию», — отметила спикер Совфеда.

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При этом Матвиенко подчеркнула, что в целом в мире наблюдается тревожная ситуация, когда разрушаются сложившиеся международные институты, соглашения и правила.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться аннулирования расширения мандата ОЗХО.