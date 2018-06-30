Матвиенко связала изменение мандата ОЗХО с попыткой ослабить СБ ООН

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что изменении мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) является попыткой ослабить Совбез ООН. Об этом она сказала в программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым, передает РИА «Новости».

«Сам по себе факт [изменения мандата ОЗХО] беспрецедентный. Это ведь экспертная техническая организация, но ее наделили полномочиями практически прокурорскими, а по сути, это попытка ослабить Совбез ООН, изъяв у него эту функцию», — отметила спикер Совфеда.

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При этом Матвиенко подчеркнула, что в целом в мире наблюдается тревожная ситуация, когда разрушаются сложившиеся международные институты, соглашения и правила.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться аннулирования расширения мандата ОЗХО.