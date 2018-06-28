Россия возмутилась заявлениями США перед антитеррористической конференцией ООН

В постоянном представительстве России при ООН возмутились заявлениями в комментарии американской стороны, касающимися подготовке в рамках ООН конференции по борьбе с терроризмом, передает РИА «Новости».

«Выделим два ключевых лживых элемента заявления. Во-первых, организатор мероприятия — Управление ООН по контртерроризму (УКТ) — якобы приняло «беспрецедентное и несостоятельное» решение отказать представителям гражданского общества в участии в наиболее важных встречах конференции. Во-вторых, в постпредстве США опять нашли во всем «след Москвы» - на Секретариат ООН, мол, оказывали давление «нечистоплотные государства, не заслуживающие доверия в борьбе с терроризмом». В списке — Россия, Сирия, Иран, Куба и Венесуэла», — заявили в постпредстве России.

Представители России отдельно отметили, что «США осмелились занести в этот список Россию, Сирию и Иран, находящихся на переднем краю борьбы с терроризмом».