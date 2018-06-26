Решение Верховного суда по иммиграционному указу привело Трампа в восторг
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал решение американского Верховного суда, который поддержал иммиграционный указ Трампа, вводящий запрет на посещение территории страны гражданам ряда мусульманских стран.
«Верховный суд поддержал запрет Трампа на путешествия. Уау!», — написал Трамп.
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Первую часть сообщения американский лидер набрал заглавными буквами.
Ранее сообщалось, что Верховный суд США поддержал иммиграционный указ Трампа. В феврале представители суда заявили, что указ, о котором идет речь, дискриминирует мусульман, вопреки положениям конституции США.