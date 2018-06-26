Помпео заявил о нежелании устанавливать сроки денуклиаризации КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что не собирается устанавливать временные ограничения по ядерному разоружению Северной Кореи. Об этом сообщает телеканал CNN.

По его словам, администрация президента США Дональда Трампа будет регулярно оценивать серьезность властей КНДР в отношении денуклеаризации, так как Вашингтон настроен на нормализацию отношений с Пхеньяном.

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«Я не собираюсь устанавливать временные ограничения, будь то два месяца или полгода, мы настроены на быстрое продвижение, чтобы увидеть, сможем ли мы достичь того, о чем договорились два лидера», — подчеркнул Помпео.

Ранее сообщалось, что военные Северной и Южной Корей обсудили восстановление линий связи.