Постпред России в ЕС назвал ошибкой возможное вступление Македонии в НАТО

Вступление Македонии в НАТО может стать ошибкой с последствиями. Об этом заявил постпред России в Евросоюзе Владимир Чижов, передает РИА «Новости».

Ранее Греция и Македония подписали соглашение, по которому страна получит новое конституционное название — Республика Северная Македония. Это позволит урегулировать споры между государствами, а Македонии — вступить в НАТО и ЕС.

Реклама

Чижов подчеркнул, что российская сторона не возражает против расширения Евросоюза, отметив, что каждая страна имеет право принимать свои решения. Однако, по его словам, расширение НАТО — это нечто иное.

«Конечно, мы не будем сбрасывать ядерные бомбы… Как я сказал, каждая страна имеет право принимать решения и делать свои ошибки», — сказал постпред.

При этом он добавил, что есть ошибки, которые «имеют последствия».