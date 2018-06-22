МИД России осудил легализацию марихуаны в Канаде

В Министерстве иностранных дел России посчитали, что легализации марихуаны в Канаде является грубым и преднамеренным нарушением международного права, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИДа.

«Состоявшаяся 21 апреля 2016 года Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков в своем заключительном документе, за который, кстати, проголосовала и канадская делегация... заявила о том, что три антинаркотические конвенции являются «краеугольным камнем системы международного контроля над наркотиками», — говорится в заявлении МИДа.

Реклама

Составители заявления отметили, что канадские власти нарушили Единую конвенцию о наркотических средствах 1961 года, Конвенцию о психотропных веществах 1971 года и Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.

По мнению представителей российского МИДа, принятый в Канаде закон станет «серьезным» препятствием для построения общества, свободного от наркотиков.

Также в ведомстве подчеркнули, что Россия «неукоснительно» следует международным антинаркотическим международным правовым соглашениям.

Ранее сообщалось, что сенат Канады легализовал марихуану.