Sputnik: саммит США-КНДР может вызвать опасения России и Китая

После саммита США-КНДР Россия может почувствовать себя «за бортом», а Китай может видеть в нем «возможную стратегическую неудачу», пишет Sputnik.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились 12 июня на саммите в Сингапуре. По итогам «исторической встречи» стороны договорились построить новые отношения между двумя странами, а также установить мир на Корейском полуострове.

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Профессор Салемского государственного университета Канишкан Сатхасивам считает, что у России могут быть опасения по поводу прошедшего ранее саммита. Сатхасивам пояснят, президент России Владимир Путин, вероятно, недоволен тем, что не является непосредственным участником этого процесса, даже если он согласен с результатом саммита.

В числе стран, которым будут выгодны итоги саммита, эксперт назвал Японию и Южную Корею, добавив, что этот саммит принесет пользу всему миру, а не одному региону.

Ранее российская сторона поприветствовала встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.