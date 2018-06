Трамп назвал встречу с Ким Чен Ыном честью для себя

В Сингапуре перед началом переговоров американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретились с журналистами, передает ABC.

По словам Ким Чен Ына, на пути к этому саммиту было много препятствий, но их удалось преодолеть. Трамп назвал факт встречи двух лидеров огромным успехом.

«Для меня это огромная честь и я уверен, что мы построим отличные отношения», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось о начале встречи между американским президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи двух лидеров.

