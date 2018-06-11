Помпео назвал единственный приемлемый для США итог саммита с КНДР

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Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что руководство США согласится только на полную и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова как итога переговорного процесса с Северной Кореей, передает РИА «Новости».

«Конечная цель, которой мы добиваемся от дипломатического диалога с Северной Кореей, не изменилась. Полная, проверяемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова — это единственный итог, который примут США», — сказал Помпео на встрече с журналистами.

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Он также выразил надежду на то, что саммит создаст условия для будущих продуктивных переговоров.

Ранее министр иностранных дел Сингапура заявил, что запланированная на 12 июня встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может также продолжится в случае необходимости и на следующий день, 13 июня.