Помпео назвал единственный приемлемый для США итог саммита с КНДР
Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что руководство США согласится только на полную и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова как итога переговорного процесса с Северной Кореей, передает РИА «Новости».
«Конечная цель, которой мы добиваемся от дипломатического диалога с Северной Кореей, не изменилась. Полная, проверяемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова — это единственный итог, который примут США», — сказал Помпео на встрече с журналистами.
Он также выразил надежду на то, что саммит создаст условия для будущих продуктивных переговоров.
Ранее министр иностранных дел Сингапура заявил, что запланированная на 12 июня встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может также продолжится в случае необходимости и на следующий день, 13 июня.