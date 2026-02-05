Премьер Испании ответил на критику со стороны Маска и Дурова

Испанский премьер Санчес: лай Маска и Дурова говорит о движении Испании вперед

Премьер-министр Испании Педро Санчес ответил на критику инициатив его правительства по регулированию соцсетей со стороны американского предпринимателя Илона Маска и основателя Telegram Павла Дурова, заявив, что «лай техноолигархов» подтверждает движение его страны вперед.

«Пусть техноолигархи лают, Санчо, — это знак того, что мы движемся вперед», — написал он в соцсети X, отсылаясь к роману Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот», одним из героев которого является Санчо Панса.

Его позицию поддержал министр транспорта Испании Оскар Пуэнте, по словам которого, инициатива направлена на привлечение собственников цифровых платформ к ответственности. Также поддержала планы правительства министр труда Испании Йоланда Диас, заявившая о намерении властей разрушить «цифровые монополии» и вернуть контроль над технологиями обществу.

Премьер Испании 4 февраля представил пакет мер, которые будут направлены на борьбу со злоупотреблениями со стороны крупных цифровых платформ и обеспечение безопасной цифровой среды в стране. Он заявил, что соцсети превратились в своего рода отдельное государство, где законы не соблюдаются и совершаются преступления.

В частности, предлагаемые правительством Испании меры предусматривают запрет на доступ к соцсетям для граждан младше 16 лет.

Ранее Маск назвал Санчеса тираном, предателем своего народа, а также «истинным фашистским диктатором». В свою очередь Дуров, комментируя ситуацию, заявил, что правительство Испании продвигает опасные требования, которые угрожают свободе и неприкосновенности пользователей интернета.

Ранее Дуров заявил, что скорее закроет Telegram, чем раскроет данные пользователей.