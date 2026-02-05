Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

Премьер Испании ответил на критику со стороны Маска и Дурова

Испанский премьер Санчес: лай Маска и Дурова говорит о движении Испании вперед
Global Look Press

Премьер-министр Испании Педро Санчес ответил на критику инициатив его правительства по регулированию соцсетей со стороны американского предпринимателя Илона Маска и основателя Telegram Павла Дурова, заявив, что «лай техноолигархов» подтверждает движение его страны вперед.

«Пусть техноолигархи лают, Санчо, — это знак того, что мы движемся вперед», — написал он в соцсети X, отсылаясь к роману Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот», одним из героев которого является Санчо Панса.

Его позицию поддержал министр транспорта Испании Оскар Пуэнте, по словам которого, инициатива направлена на привлечение собственников цифровых платформ к ответственности. Также поддержала планы правительства министр труда Испании Йоланда Диас, заявившая о намерении властей разрушить «цифровые монополии» и вернуть контроль над технологиями обществу.

Премьер Испании 4 февраля представил пакет мер, которые будут направлены на борьбу со злоупотреблениями со стороны крупных цифровых платформ и обеспечение безопасной цифровой среды в стране. Он заявил, что соцсети превратились в своего рода отдельное государство, где законы не соблюдаются и совершаются преступления.

В частности, предлагаемые правительством Испании меры предусматривают запрет на доступ к соцсетям для граждан младше 16 лет.

Ранее Маск назвал Санчеса тираном, предателем своего народа, а также «истинным фашистским диктатором». В свою очередь Дуров, комментируя ситуацию, заявил, что правительство Испании продвигает опасные требования, которые угрожают свободе и неприкосновенности пользователей интернета.

Ранее Дуров заявил, что скорее закроет Telegram, чем раскроет данные пользователей.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!