В Италии заявили о серии кибератак из России перед Олимпиадой

Глава МИД Италии Таяни заявил о серии кибератак из России перед ОИ

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил о кибератаках из России в преддверии Олимпийских игр, передает The Times.

«Мы предотвратили серию кибератак на офисы министерств иностранных дел, а также на некоторые объекты Игр. Атаки были совершены из России», — сказал Таяни.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Церемония открытия Олимпиады состоится 6 числа в 22:00 по московскому времени.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее на Олимпиаде-2026 состоялись первые соревнования.