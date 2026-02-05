В ГД прокомментировали перспективы падения курса доллара до 40 рублей

Аксаков: текущие тенденции на рынках ведут к падению курса доллара до 40 рублей

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что текущие тенденции на рынках ведут к падению курса доллара до 40 рублей. Об этом пишет «Парламентская газета».

«Есть прогнозы, что российский рубль укрепится до 40 рублей за доллар, поскольку американцы довольно активно эмитируют свои денежные знаки, и эта эмиссия не остается незамеченной на рынках», — отметил депутат.

Он добавил, что американский доллар может продолжить терять свои позиции, об этом говорит развитие мировой экономики. К примеру, страны БРИКС сейчас отказываются от доллара и евро на мировых рынках, используя для расчетов между собой национальные валюты.

31 января руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман заявил, что за январь рубль показал более положительную динамику, чем ожидали многие эксперты, укрепившись к доллару на 5%.

Он отметил, что потенциал восстановления отечественной валюты к доллару и другим ведущим мировым валютам «далеко не исчерпан». Аналитик усомнился в возможности девальвации рубля.

