Эрдоган высказалсь о переговорах Ирана и США

США и Иран хотят использовать дипломатию для решения имеющихся вопросов. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

По его словам, Турция прилагает максимум усилий для снижения напряженности между США и Ираном. Эрдоган добавил, что дипломатический процесс между Вашингтоном и Тегераном находится в активной фазе.

Переговоры Ирана и США по ядерной тематике пройдут 6 февраля в Омане. Формат будет похож на прежний — при посредничестве оманской стороны. Иран представит министр иностранных дел Аббас Арагчи, США — спецпосланник президента Стив Уиткофф.

3 февраля советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил о готовности Тегерана пойти на деэскалацию в ядерной сфере в обмен на ответные шаги со стороны США. По его словам, Иран рассматривает возможность снижения уровня обогащения урана с текущих 60% до 20%, если Вашингтон проявит готовность к компромиссу.

Ранее сообщалось, что западные спецслужбы не нашли доказательств создания Ираном ядерного оружия.