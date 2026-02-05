СМИ сообщили о попытках Европы присоединиться к саммиту в Абу-Даби

Европа предприняла несколько попыток присоединиться к переговорам России, США и Украины в Абу-Даби. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иностранный источник.

«Европа пытается присоединиться к переговорам, ряд попыток. За столом (переговоров — прим.ред.)», — отметил собеседник агентства.

В среду и четверг, 4 и 5 февраля, в Абу-Даби состоялся второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. Перед их началом Белый дом подтвердил участие Уиткоффа и Кушнера во встрече. По мнению пресс-секретаря администрации Дональда Трампа, американский президент готов сделать «невозможное возможным» — добиться урегулирования конфликта на Украине.

В западных СМИ в свою очередь спрогнозировали, что предстоящие встречи могут быть «более многообещающими» и дать шанс окончить конфликт уже весной. При этом накануне встреч президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона поменяет подход к переговорам в связи с атаками по энергетической инфраструктуре. Каким будет второй раунд переговоров в ОАЭ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле не стали оценивать итоги первого дня переговоров в Абу-Даби.