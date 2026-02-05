Размер шрифта
Одному из пострадавших от нападения в школе в Красноярске нужна пересадка кожи

Врач Мацкевич: из пострадавших в школе Красноярска проведут пересадку кожи
Shutterstock/FOTODOM

В Красноярске одному из пострадавших в результате нападения на школу требуется пересадка кожи. Об этом сообщил руководитель регионального ожогового центра Владимир Мацкевич, его слова передает ТАСС.

«Который потяжелее. <...> Там нужна будет пересадка, возможно, не одна. Локализация, в основном, спина. И ожоги поразили грудные кожные покровы. Клетки, которыми она (кожа — прим. ред.) восстанавливается, они поражены, и придется пересаживать кожу», — сказал он.

По словам Мацкевича, этот пострадавший находится на этапе вывода из ожогового шока, у него степень ожогов составляет 25%. Еще двое школьников, получивших ожоги до 15%, «практически выведены из ожогового шока».

Врач не стал прогнозировать сроки восстановления несовершеннолетних, добавив, что они получают всю необходимую помощь.

Накануне ученица восьмого класса красноярской школы устроила пожар в кабинете. После этого она встала у дверей и начала бить молотком по головам выбегающих детей. В результате пострадали шесть человек, включая учителя. Возбуждено уголовное дело. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в министерстве образования заявили, что нападение девочки в Кодинске могло быть связано с видеоиграми.
 
