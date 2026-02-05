Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Культура

Time назвал 50 самых недооцененных киношедевров XXI века

Журнал Time опубликовал рейтинг самых недооцененных фильмов с 2000 года
Amazon Studios

Кинокритик Time Стефани Захарек собрала список «50 самых недооцененных фильмов XXI века». С полным перечнем можно ознакомиться на сайте издания.

По словам Захарек, она стремилась обратить внимание молодых кинолюбителей на фильмы, которые «исчезли из коллективного сознания» или «не нашли аудиторию после релиза». Все работы вышли после 2000 года.

Захарек разделила фильмы на тематические категории: «Продолжительностью два часа и более», «Биографические и исторические картины», «Комедии», «С участием собак», «С участием кошек», «Экранизации литературных произведений», «Фильмы режиссеров-дебютантов», «Связанные с музыкой» и «Романтические ленты».

В общем списке кинокритик обратила внимание на следующие фильмы: «Женщины XX века» Майка Миллса, «25-й час» Спайка Ли, «Долгая помолвка» Жан-Пьера Жене, «За кулисами» Джины Принс-Байтвуд, «Завтрак на Плутоне» Нила Джордана и «Яркая звезда» Джейн Кэмпион.

В список анимационных картин, названных Захарек, вошли «Кошачья жизнь», «Бесподобный мистер Фокс» и «Легенда о волках». Кроме того, она упомянула «Контроль» Антона Корбейна, «Американское великолепие», комедию «Меня зовут Долемайт», «Петерлоо», «Скафандр и бабочка», а также «Кошачьи миры Луиса Уэйна».

Также в списке присутствуют: биографическая лента о лидере группы Joy Division «Контроль», байопик «Американское великолепие», комедия «Меня зовут Долемайт», историческая драма о борьбе за права рабочих «Петерлоо», история о человеке, запертом в собственном теле «Скафандр и бабочка» и «Кошачьи миры Луиса Уэйна» — портрет художника, увидевшего мир глазами кошек.

При этом в списке фильмов, представленном Time, нет нумерации. Автор не стал выделять самые недооцененные картины, предоставляя читателю возможность самостоятельно ознакомиться с описанием и выбрать те, которые заслуживают внимания.

Ранее сообщалось, что королева Манхэттена Блэр Уолдорф из «Сплетницы» вернется в новом романе.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!