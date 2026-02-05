Time назвал 50 самых недооцененных киношедевров XXI века

Кинокритик Time Стефани Захарек собрала список «50 самых недооцененных фильмов XXI века». С полным перечнем можно ознакомиться на сайте издания.

По словам Захарек, она стремилась обратить внимание молодых кинолюбителей на фильмы, которые «исчезли из коллективного сознания» или «не нашли аудиторию после релиза». Все работы вышли после 2000 года.

Захарек разделила фильмы на тематические категории: «Продолжительностью два часа и более», «Биографические и исторические картины», «Комедии», «С участием собак», «С участием кошек», «Экранизации литературных произведений», «Фильмы режиссеров-дебютантов», «Связанные с музыкой» и «Романтические ленты».

В общем списке кинокритик обратила внимание на следующие фильмы: «Женщины XX века» Майка Миллса, «25-й час» Спайка Ли, «Долгая помолвка» Жан-Пьера Жене, «За кулисами» Джины Принс-Байтвуд, «Завтрак на Плутоне» Нила Джордана и «Яркая звезда» Джейн Кэмпион.

В список анимационных картин, названных Захарек, вошли «Кошачья жизнь», «Бесподобный мистер Фокс» и «Легенда о волках». Кроме того, она упомянула «Контроль» Антона Корбейна, «Американское великолепие», комедию «Меня зовут Долемайт», «Петерлоо», «Скафандр и бабочка», а также «Кошачьи миры Луиса Уэйна».

Также в списке присутствуют: биографическая лента о лидере группы Joy Division «Контроль», байопик «Американское великолепие», комедия «Меня зовут Долемайт», историческая драма о борьбе за права рабочих «Петерлоо», история о человеке, запертом в собственном теле «Скафандр и бабочка» и «Кошачьи миры Луиса Уэйна» — портрет художника, увидевшего мир глазами кошек.

При этом в списке фильмов, представленном Time, нет нумерации. Автор не стал выделять самые недооцененные картины, предоставляя читателю возможность самостоятельно ознакомиться с описанием и выбрать те, которые заслуживают внимания.

