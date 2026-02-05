«Радиостанция Судного дня» передала двойную шифровку во второй день переговоров в Абу-Даби

УВБ-76, более известная как «Радиостанция Судного дня», передала первое двойное сообщение. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за активностью станции.

В эфире загадочной УВБ-76 в 11:38 по московскому времени прозвучали сразу два отдельных блока шифра вместо привычного одного. Каждый из них содержал набор букв и цифр, непонятных для обывателей. В них отчетливо прочитываются слова «Вьюнопень» и «Анжу».

«НЖТИ 74813 ВЬЮНОПЕНЬ 6819 8855 АНЖУ 1144 6637», — гласит сообщение.

В 13:06 станция «ожила» во второй раз за день, передав в эфир «НЖТИ 89037 СУДЬБИНА 5842 7627».

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, которая вещает с 1970-х годов. Обычно в эфире станции транслируется непрерывный жужжащий сигнал, за что в народе ее называют «Жужжалка». Еще одно название УВБ-76 — «Радиостанция Судного дня». По одной из версий, она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, которая якобы до сих пор используется Россией.

4 и 5 февраля в Абу-Даби проходит второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США по урегулированию украинского конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался подводить итоги первого дня. Он отметил, что переговоры продолжаются сегодня, поэтому пока рано что-то говорить. При этом он добавил, что российская делегация оперативно докладывает все главе государства.

Ранее были названы самые активные дни «Радиостанции судного дня» в 2025 году.