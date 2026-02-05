Размер шрифта
Эксперт объяснил, как обезопасить судоходный маршрут из Санкт-Петербурга в Калининград

Историк Жаворонков: судоходство на Балтике обеспечит защитная инфраструктура
Историк флота Дмитрий Жаворонков в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал задержание Таллином контейнеровоза Baltic Spirit с российской командой. По его мнению, Москве необходимо предпринимать комплексные меры по защите своих судов, курсирующих вдоль границ Прибалтики.

«Какие-то одиночные меры, например, морские конвои, размещение бойцов ЧВК на судах не так эффективны, как меры комплексные. То есть все это, но и еще, например, создание инфраструктуры, флот скоростной, беспилотники, станции слежения, радиолокационные комплексы, авиация на внешних островах Финского залива», — пояснил эксперт.

3 февраля эстонские власти задержали по подозрению в контрабанде из Эквадора контейнеровоз Baltic Spirit, следовавший в Россию под флагом Багамских островов. На борт судна в ходе операции высадился полицейский спецназ K-komando. Экипаж не оказывал сопротивления. По словам главы подразделения силовиков, на борту Baltic Spirit находились 23 члена экипажа, все они являются гражданами РФ.

Весной 2025 года парламент Эстонии принял законопроект, который наделяет военных правом применять силу к любым судам, подозреваемым в намерении повредить подводные кабели и иные эстонские объекты инфраструктуры, и, в крайнем случае, их топить.

Ранее в Британии заявили о неспособности Запада остановить «теневой флот» России.
 
